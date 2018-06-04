Счетная палата планирует проверить Фонд консолидации банковского сектора

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Счетная палата РФ в 2019 году планирует проверить Фонд консолидации банковского сектора, сообщил на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку аудитор Андрей Перчян.

В ходе обсуждения отчета о работе Счетной палаты в 2017 году он предложил членам комитета активнее работать в формировании плана ее работы на 2019 год. "Как вы смотрите на то, чтобы посмотреть, как использовался фонд консолидации?", — тут же поинтересовался глава комитета Анатолий Аксаков.

"На следующий год мы такую работу панируем. Если все-таки вы нам такое поручение дадите, было бы для нас лучше, потому что фонд консолидации, он находится в некоем пограничном положении", — ответил аудитор. "В полномочиях Счетной палаты можно считать, что есть это, а можно считать, что и поспорить можно", — пояснил он.

А на вопрос главы комитета, когда будет верстаться план проверок Счетной палаты, Перчян сказал: "Мы начинаем верстать его в сентябре месяце". "Думаю, что комитет к этому времени определится", — предположил Аксаков.