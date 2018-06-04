В Минфине рассказали, когда могут ввести налог на самозанятых граждан

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Минфин РФ готов запустить налог на самозанятых граждан по всей территории РФ со второй половины 2019 года, сообщил замминистра финансов РФ Илья Трунин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"В полном объеме Минфин готов приступить к реализации проекта со второй половины 2019 года", — сказал Трунин, представляя депутатам концепцию Минфина по налогообложению самозанятых граждан.

В рамках этой концепции Минфин предложил ввести для них новый специальный налог. Предполагается, что ставка налога будет равна 3% от общего дохода, если услуги оказываются физическим лицам, и 6% — если юридическим лицам.

Для уплаты налога Минфин намерен создать специальное приложение для смартфонов. Установив приложение, граждане смогут заниматься определенными видами деятельности, не регистрируясь в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей, не представляя отчетности и не уплачивая никаких других налогов.

"Мы готовы начать реализацию налога в "пилотном режиме" в нескольких субъектах РФ, где будет обеспечена для этого техническая готовность, с начала 2019 года", — сказал Трунин.

Жители остальных регионов смогут воспользоваться этим режимом со второй половины 2019 года.

Трунин напомнил, что с 1 июля следующего года для всех субъектов предпринимательской деятельности в России станет обязательным применение онлайн-касс, передающих в налоговые органы информацию о платежах в режиме реального времени. Новое приложение, по замыслу Минфина, может стать альтернативой такой кассе для некоторых видов малого бизнеса.