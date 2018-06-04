Индия получила от "Газпрома" первую партию СПГ по долгосрочному контракту

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Индийская государственная GAIL получила первую партию сжиженного природного газа (СПГ) по контракту с "Газпромом", говорится в сообщении GAIL.

"Первая партия СПГ по долгосрочному контракту GAIL и Gazprom Marketing and Trading Singapore прибыла сегодня на СПГ терминал компании Petronet LNG в Дажедж (Dahej)", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте GAIL в социальной сети Twitter.

В начале октября 2012 года дочерняя структура "Газпрома" Gazprom Marketing and Trading Singapore подписала юридически обязательный 20-летний договор купли-продажи СПГ с GAIL. В соответствии с условиями соглашения, GAIL получит 2,5 миллиона тонн СПГ в год (эквивалентно 3,5 миллиарда кубометров в год) в течение 20 лет.

Позднее "Газпром" и GAIL изменили условия контракта, по которым GAIL получит в целом примерно на 6 миллионов тонн СПГ больше, чем предполагалось изначально. Цены на СПГ при этом будут привязаны к стоимости нефти марки Brent, а не к ценам на нефть на терминалах в Индии, а срок действия контракта продлен до 23 лет, включая первые три года постепенного наращивания объема поставок.