Ситуацией с ценами на бензин занимается правительство, заявил Песков

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Вопрос роста цен на бензин в России относится к компетенции правительства, которое занимается этой темой и предоставляет соответствующую информацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, стоит ли на контроле у президента вопрос роста цен на бензин.
18.3%Более десяти тысяч рублей
31.9%От пяти до десяти тысяч
32.3%До пяти тысяч
17.5%Не пользуюсь автомобилем
Ранее Козак в интервью телепрограмме "Вести в субботу" заявил, что цены на бензин увеличились в связи с более высокими мировыми ценами на нефть на внешних рынках, что может делать его производство в России относительно невыгодным. Однако дефицита топлива в стране нет, подчеркнул вице-премьер.
Ранее российские власти анонсировали планы по снижению акцизов на топливо из-за роста цен. Предполагается, что акцизы на бензин будут снижены на 3 тысячи рублей за тонну, а на дизельное топливо — на 2 тысячи рублей.
В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты. Так, например, в апреле цены на бензин повысились на 13 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. В мае средние розничные цены по России превысили 42 рубля за литр.