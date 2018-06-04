Биткоин торгуется на уровне 7,6 тысячи долларов

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Цена биткоина (bitcoin) в понедельник торгуется вблизи уровня в 7,6 тысячи долларов, с конца мая он пытается укрепиться на этих отметках, но эксперты не исключают скорого обвала криптовалюты.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 10.25 мск биткоин дешевел на 1,08%, до 7,615 тысячи долларов. На бирже Binance стоимость криптовалюты снижалась на 1,47%, до 7,613 тысячи долларов, на OKEx — на 1,36%, до 7,617 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты растут в цене. Так, Ethereum дорожает на 0,83%, до 608,97 доллара, Ripple — на 2,95%, до 0,672 доллара, Bitcoin Cash — на 3,74%, до 1,15 тысячи долларов. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют сейчас составляет 345,16 миллиарда долларов, биткоин занимает примерно 38% рынка.

Инвесторы оценивают мнения экспертов по поводу будущего криптовалют. Так, на прошлой неделе аналитик Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Йоост ван дер Бурхт (Joost van der Burgt) высказался, что если биткоин действительно представляет собой пузырь, то в настоящий момент он находится на стадии извлечения прибыли, а это означает, что следующим этапом может быть паника.

"Следующая фаза — паники, если до этого дойдёт, настанет, когда реальность напомнит о себе, и курс биткоина фактически рухнет", — приводит агентство Market Watch слова эксперта.

Такие выводы были сделаны им на основании исследований американского экономиста Хаймана Мински (Hyman Minsky), чьи теории получили признание во время финансового кризиса 2008 года. Мински выделял пять этапов в развитии финансовых пузырей — сдвиг, бум, эйфория, извлечение прибыли и паника.