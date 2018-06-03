МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Торговые барьеры и ограничения представляет угрозу для всей авиаиндустрии. Об этом заявил Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк, сообщает Reuters.

"Любые меры, которые ограничивают торговлю и, следовательно, могут ограничить пассажирские перевозки, являются плохими новостями не только для мировой экономики, но конкретно для этой отрасли", — сказал он в кулуарах ежегодного форума IATA в Сиднее.

Коммерческий директор Airbus Эрик Шульц, в свою очередь, добавил, что авиационная промышленность обеспечивает людям возможность свободно путешествовать.

"Это мировая промышленность. Принятые меры отрицательно скажутся на ней, так как они создадут ограничения для всех, включая наших клиентов", — пояснил он.

Таким образом они прокомментировали решение американских властей ввести новые тарифы на ввоз в страну стали и алюминия. В конце марта США ввели двадцатипятипроцентные таможенные пошлины на ввоз стали и десятипроцентные — алюминия. Вашингтон обосновал такие меры соображениями национальной безопасности.

При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие сборов до 1 мая. Затем этот срок продлили до начала июня.

Несколько дней назад новые правила заработали и для стран ЕС, Канады и Мексики. Обеспокоенность тарифами накануне выразили министры финансов шести государств на саммите G7. Еще раньше о необходимости принять жесткие ответные меры заявили в Госдуме.