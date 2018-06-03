Экспорт из Турции в Россию за год вырос более чем на 60%

АНКАРА, 3 июн — РИА Новости. Турецкий экспорт в Россию в первые пять месяцев этого года по сравнению с тем же периодом 2017 года вырос на 61,4%, до 1,409 миллиарда долларов, сообщает в воскресенье агентство Anadolu со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции (TİM).

Отмечается, что в январе-мае 2017 года Турция экспортировала на российский рынок продукции на сумму 873 миллиона долларов, увеличению объема экспорта способствовало устранение дипломатических разногласий между двумя странами.

Поставки продукции в Россию осуществили предприятия 27 отраслей турецкой экономики. Лидером турецкого экспорта в Россию в первые пять месяцев года стал сельскохозяйственный сектор, на российский рынок поставлено овощей и фруктов на сумму 263,6 миллиона долларов. Далее следует продукция автопрома Турции – 196 миллионов долларов. Кроме того, в Россию поставлена продукция химической промышленности на сумму в 156,5 миллиона долларов, готовая одежда и иная продукция текстильной промышленности на 117,4 миллиона долларов, продукция кожевенной отрасли на 110,2 миллиона долларов, машиностроения на 109,2 миллиона долларов.

При этом резко сократился экспорт турецкой табачной продукции в Россию – на 75,5%. В январе-мае 2017 года Турция поставила на российский рынок сигарет и иной табачной продукции на сумму 3,597 миллиона долларов, тогда как с начала нынешнего года этот показатель опустился до уровня 950 тысяч долларов.