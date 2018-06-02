Россия в мае почти полностью выполнила соглашение ОПЕК+

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российская сторона в мае исполнила соглашение ОПЕК+ на 95%, сообщил журналистам в субботу российский министр энергетики Александр Новак.

"Россия в мае достигла уровня сокращения добычи в 95%. Россия полностью приверженна сохранению баланса на нефтяном рынке", — сказал министр.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить "венскую сделку" — до конца 2018 года.