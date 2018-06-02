Канада подала жалобу в ВТО после введения США новых пошлин

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Глава канадского МИД Христя Фриланд заявила, что Оттава запускает процесс урегулирования споров в ВТО в связи с введением США пошлин на ввоз стали и алюминия (25% и 10%) из Канады, сообщается в заявлении внешнеполитического ведомства.
По ее словам, Канада также намерена сотрудничать с членами ВТО, которые придерживаются того же мнения, в том числе с ЕС, "с тем чтобы оспорить эти незаконные и непродуктивные меры США в ВТО".
В минувший четверг стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% из Европы, Канады и Мексики и других стран, за исключением Аргентины. Ряд стран уже отреагировали на решение США. Так, ЕС сообщил, что 1 июня запустит юридические процедуры в рамках ВТО в связи с введением новых пошлин США. Канада и Мексика ранее объявили о введении ответных пошлин на ряд американских товаров.