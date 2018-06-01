Цены на нефть снизились более чем на один процент

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу вечером на ожиданиях роста ее добычи в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.55 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 1,04%, до 76,75 доллара за баррель, а цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 1,88%, до 65,78 доллара за баррель.

"Еженедельный показатель, характеризующий рост добычи в США, остается устойчивым и продолжает расти", — прокомментировал агентству Рейтер аналитик исследовательской компании Clipper Data Мэтт Смит (Matt Smith). И характерна в связи с этим опережающая понижательная динамика именно американской нефти. По мнению эксперта, при отсутствии достаточной пропускной способности нефтепроводов в США для поставок добываемого там объема нефти мы продолжим наблюдать снижение цен на нефть марки WTI.

Трейдеров продолжает занимать рост добычи нефти в США. В среду минэнерго страны опубликовало очередные данные о динамике добычи этого сырья в США. За неделю, завершившуюся 25 мая, добыча выросла на 44 тысячи баррелей в сутки — до 10,769 миллиона баррелей.

Кроме того, в четверг управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США сообщило, что среднесуточная добыча нефти в стране в марте вновь вернулась к рекордным значениям и впервые в истории страны достигла 10,474 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 2,1% в месячном выражении и на 14,6% в годовом.

И эти темпы могут еще вырасти. Так, ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) сообщила, что за неделю, завершившуюся 1 июня, число нефтяных буровых установок в США выросло на две штуки, или на 0,2% — до 861 единицы. А общее количество нефтегазовых буровых установок увеличилось в годовом выражении на 144 штуки, или в 1,2 раза.