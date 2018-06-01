Цены на нефть снизились более чем на один процент

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу вечером на ожиданиях роста ее добычи в США, свидетельствуют данные торгов.
"Еженедельный показатель, характеризующий рост добычи в США, остается устойчивым и продолжает расти", — прокомментировал агентству Рейтер аналитик исследовательской компании Clipper Data Мэтт Смит (Matt Smith). И характерна в связи с этим опережающая понижательная динамика именно американской нефти. По мнению эксперта, при отсутствии достаточной пропускной способности нефтепроводов в США для поставок добываемого там объема нефти мы продолжим наблюдать снижение цен на нефть марки WTI.
Трейдеров продолжает занимать рост добычи нефти в США. В среду минэнерго страны опубликовало очередные данные о динамике добычи этого сырья в США. За неделю, завершившуюся 25 мая, добыча выросла на 44 тысячи баррелей в сутки — до 10,769 миллиона баррелей.
И эти темпы могут еще вырасти. Так, ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) сообщила, что за неделю, завершившуюся 1 июня, число нефтяных буровых установок в США выросло на две штуки, или на 0,2% — до 861 единицы. А общее количество нефтегазовых буровых установок увеличилось в годовом выражении на 144 штуки, или в 1,2 раза.