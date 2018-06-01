В Европе владельцы карт Visa испытывают проблемы при расчетах

ЛОНДОН, 1 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Владельцы банковских карт платежной системы Visa в Европе и Великобритании в пятницу вечером испытывают проблемы при расчетах с помощью карт. Visa пытается устранить неполадки, вызванные, предположительно сбоем в системе.

Во второй половине дня сотни владельцев банковских карт стали жаловаться в соцсетях на проблемы при попытках расплатиться картой Visa. Особое их недовольство вызывает тот факт, что проблемы начались в пятницу вечером, когда люди планируют свои выходные.

Компания Visa сообщила в Twitter, что осведомлена о проблеме и пытается ее решить.

"Мы расследуем причину и работаем над проблемой так быстро, как возможно, чтобы разрешить ситуацию", — говорится в сообщении.

По данным регулятора платежных систем, проблема с платежами в настоящее время только у системы Visa.