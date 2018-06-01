На Украине надеются, что ЕП примет решение о выделении помощи в июне

КИЕВ, 1 июн – РИА Новости. Глава министерства финансов Украины Александр Данилюк надеется, что в июне Европейский парламент утвердит программу макрофинансовой помощи Киеву на сумму 1 миллиард евро.

Постпреды стран ЕС во вторник одобрили соглашение с Европарламентом о выделении нового пакета макрофинансовой помощи Украине в размере 1 миллиарда евро в виде кредитов. Президент Украины Петр Порошенко назвал положительным сигналом для дальнейшей поддержки Евросоюзом Киева это решение Совета ЕС.

"Мы сейчас структурируем новую программу на 1 миллиард евро, но утверждена она будет, надеюсь, в июне Европарламентом", — сказал Данилюк в эфире радиостанции "Новое время".

Еврокомиссия в марте предложила предоставить Украине новый пакет макрофинансовой поддержки в размере до 1 миллиарда евро. Предложение проходило согласование в Совете ЕС и Европарламенте, в результате чего был найден их компромиссный вариант. Требовалось его одобрение отдельно Советом ЕС и Европарламентом.