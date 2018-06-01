Сбербанк предоставит компаниям "Сколково" облачный сервис

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Сбербанк и Фонд "Сколково" подписали меморандум о взаимопонимании, по условиям которого резиденты Фонда получат доступ к инфраструктуре SberCloud. Компании смогут пользоваться всеми облачными сервисами, представленными на платформе, а также предлагать клиентам SberCloud собственные разработки, сообщает пресс-служба банка.

Церемония подписания прошла в рамках крупнейшей в России и СНГ конференции для технологических предпринимателей Startup Village в Инновационном центре "Сколково". Подписи под документом поставили старший вице-президент Сбербанка Теймур Штернлиб и вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда "Сколково" Константин Паршин.

"Для стартапа интеграция в SberCloud — это возможность рассказать о себе огромному пулу клиентов и выйти на рынок за минимальный промежуток времени, С другой стороны, сотрудничество с такими партнерами, как Фонд "Сколково" открывает для нас возможности дальнейшего совершенствования функциональности платформы", — отметил Штернлиб.

По словам Паршина, "SberCloud стал уникальным примером комплексного развития открытой экосистемы технологических компаний".

"Совместное предприятие двух партнеров Фонда "Сколково" — Сбербанка и "Ай-Теко" позволит стартапам открыть для себя новые рынки, предложить свои решения большому количеству заказчиков, в первую очередь, из сегмента малого и среднего бизнеса", — приводятся в сообщении слова Паршина.

На основе облачной платформы SberCloud создается маркетплейс облачных решений Сбербанка, использование которых позволит компаниям отказаться от приобретения собственных серверов и при этом гибко применять необходимые мощности, отметили в пресс-службе.