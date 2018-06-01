Биткоин торгуется на уровне 7,5 тысячи долларов

МОСКВА, 1 июн- РИА Новости. Цена биткоина (bitcoin) в пятницу колеблется вблизи уровня в 7,5 тысячи долларов, в то время как аналитики считают, что криптовалюта может начать расти, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 10.07 мск демонстрировал нулевую динамику, торгуясь на уровне предыдущего закрытия в 7,56 тысячи долларов. На бирже Binance стоимость криптовалюты также сохранялась на уровне закрытия четверга в 7,49 тысячи долларов, на Bitfinex — снижалась на 0,07%, до 7,56 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты торгуются разнонаправленно. Так, Ethereum дорожает на 1,47%, до 582,93 доллара, Ripple — на 0,3%, до 0,616 доллара, Bitcoin Cash — дешевеет на 1,18%, до 1004,8 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют сейчас составляет 333,32 миллиарда долларов, биткоин занимает примерно 39% рынка.

"Если мы посмотрим на график, то увидим, что начинается новый этап. Биткоин нащупал некое дно на ключевом уровне поддержки в 7 тысяч долларов, и нам кажется, что отсюда начнется процесс его восстановления", — приводит телеканал CNBC мнение руководителя отдела технического стратегирования в Fundstrat Global Advisors Роберта Слуймера (Robert Sluymer).

Биткоин достигал уровня поддержки в 7 тысяч уже несколько раз в этом году, а затем восстанавливался. По словам аналитика, это свидетельствует о том, что биткоин нащупал дно или близок к этому и демонстрирует консолидацию на этом уровне. Аналитик считает, что следующим уровнем сопротивления для биткоина станет 7,8 тысячи долларов.