Основателя Telegram обвинили в плагиате

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Компания-разработчик, работающая в области финансовых технологий, обвинила основателя Telegram Павла Дурова в плагиате, сообщил РИА Новости сам истец.
"В мае 2018 года ответчик анонсировал разработку криптопаспорта, копирующего функционал, интерфейс и принцип работы уникального продукта, разработанного нашей командой. Данный продукт практически идентичен нашей разработке, которая была представлена ответчику на приватной демонстрации 1 февраля 2018 года, при этом автором продукта неправомерно указана "команда Телеграм" подконтрольная ответчику", — сказано в иске.
Примечательно, что иск подан не к Telegram, а лично к Павлу Дурову. Истец объясняет это тем, что решения принимает именно Дуров.
В пресс-службе Замоскворецкого суда РИА Новости подтвердили, что зарегистрировали этот иск 29 мая.
"Исковое заявление у председателя. Она должна определить, кто из судей будет иск рассматривать", — сказала представитель суда Эмилия Хиль.
Комментарием Павла Дурова и Telegram РИА Новости пока не располагает.