Основателя Telegram обвинили в плагиате

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Компания-разработчик, работающая в области финансовых технологий, обвинила основателя Telegram Павла Дурова в плагиате, сообщил РИА Новости сам истец.

Компания подала иск, копия которого есть в распоряжении агентства, в столичный Замоскворецкий суд. В документе говорится, что команда Telegram присвоила себе разработку программы, которую им показали на приватной встрече.

"В мае 2018 года ответчик анонсировал разработку криптопаспорта, копирующего функционал, интерфейс и принцип работы уникального продукта, разработанного нашей командой. Данный продукт практически идентичен нашей разработке, которая была представлена ответчику на приватной демонстрации 1 февраля 2018 года, при этом автором продукта неправомерно указана "команда Телеграм" подконтрольная ответчику", — сказано в иске.

Примечательно, что иск подан не к Telegram, а лично к Павлу Дурову. Истец объясняет это тем, что решения принимает именно Дуров.

По его словам, на разработку программы его компания потратила около 800 тысяч евро. Но он не требует денежной компенсации, а просит признать за ним авторские права на программу и обязать Дурова "прекратить нарушение этих прав".

В пресс-службе Замоскворецкого суда РИА Новости подтвердили, что зарегистрировали этот иск 29 мая.

"Исковое заявление у председателя. Она должна определить, кто из судей будет иск рассматривать", — сказала представитель суда Эмилия Хиль.

Комментарием Павла Дурова и Telegram РИА Новости пока не располагает.