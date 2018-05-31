Евросоюз подготовил жесткий ответ США в торговой войне

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Европе заявили о готовности ответить на решение США о вводе пошлин на сталь и аллюминий.

Ранее в Вашингтоне заявили о введении с 1 июня пошлин на импорт в США стали и алюминия из Европы, Канады, Мексики и Южной Кореи и других стран.

Решение о вводе новых тарифов на ввоз стали и алюминия в США было принято 23 марта. Пошлины на сталь составили 25%, на алюминий — 10%. Они действуют для всех стран, но Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Южная Корея и страны ЕС получили отсрочку до 1 мая. Позднее ее продлили до 1 июня. В ночь на пятницу указанные пошлины начнут распространяться на все эти страны, кроме Аргентины.

Реакция ЕС

Резкой критике подверг действия Вашингтона глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. "ЕС считает эти односторонние тарифы США неоправданными и противоречащими правилам Всемирной торговой организации. Это протекционизм в чистом виде", — заявил он. Юнкер анонсировал введение дополнительных пошлин на некоторые товары, импортирующиеся из США.

В числе ответных мер также предусматривается рассмотрение этого вопроса в ВТО. В Евросоюзе заявили о том, что юридические процедуры против США в этой организации запустят 1 июня. Соответствующее решение было принято 29 мая на коллегии еврокомиссаров.

Помимо этого в Еврокомиссии заявили о намерении оградить рынок стали и алюминия ЕС от ущерба, вызванного дополнительным импортом, который может появиться в регионе из-за закрытия американского рынка.

"Грустный день для основанного на правилах торгового порядка, построенного вместе с Европой и США за последние 70 лет. Победителей нет, когда мы идем по пути протекционизма. Это плохо для занятости, (экономического — ред.) роста и инвестиций", — написал в Twitter вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен.

Ответ правительств

С осуждением позиции американских властей выступили и правительства ведущих европейских государств. Глава МИД Германии назвал пошлины незаконными.

"С нашей точки зрения, односторонние меры американцев незаконны. Мы считаем неуместным обосновывать введение пошлин на сталь и алюминий требованиями национальной безопасности США, как и размышления о подобных (мерах) для импорта автомобилей", — заявил глава внешнеполитического ведомства Германии.

В Лондоне также выступили против подобных действий Вашингтона. "Мы глубоко разочарованы, что США решили применить пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС… Великобритания и другие страны ЕС близкие союзники США и должны быть полностью исключены из под американских мер по стали и алюминию", — отмечается в сообщении министерства по международной торговле Соединенного Королевства.

Канцлер Австрии Себастьян Курц также подчеркнул, что Евросоюз не хочет торговой войны с США, однако вынужден ответить на действия Белого дома. Он добавил, что подобное решение администрации Трампа угрожает европейским интересам. Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс призвал страны Евросоюза ответить на действия США единым подходом.