Нефтянники пообещали держать цены на бензин в течение месяца

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Нефтяники на прошедшем совещании с вице-премьером Дмитрием Козаком обещали держать цены на бензин на российских АЗС примерно в течение месяца, за это время надо выработать системные меры поддержки НПЗ, сообщил РИА Новости пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Договоренности есть о срочных мерах с обеих сторон – со стороны правительства и со стороны нефтяников. Правительство предпринимает меры простейшие по уменьшению фискального давления на отрасль, в первую очередь на нефтепереработку и розницу, а компании обязуются не повышать цены в ответ на это и использовать это время для того, чтобы договорится о каких-либо более фундаментальных, системных решениях", — сказал представитель "Роснефти".

"Примерно на месяц, примерно об этом сроке идет речь", — пояснил Леонтьев.

В среду Козак провел экстренное совещание с крупнейшими нефтяными компаниями из-за ситуации с ростом цен на бензин и дизтопливо в РФ, рассказали РИА Новости участники встречи и подтвердил представитель Козака Илья Джус. Нефтяники подтвердили готовность держать текущие цены в рознице, и это может стабилизировать оптовый рынок, пояснял Джус.

По данным Росстата, в апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом (год назад за аналогичный период рост составлял 4,9%). Уже в мае среднероссийские розничные цены на бензин в течение двух недель подряд превысили уровни в 41 и 42 рубля за литр.