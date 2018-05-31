В правительстве заявили о планах снизить акцизы на топливо с 1 июня

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Власти РФ планируют снизить акцизы на бензин на 3 тысячи рублей за тонну и на дизтопливо на 2 тысячи рублей за тонну уже с 1 июня, и дополнительно на 700 рублей за тонну — с 1 июля, сообщил РИА Новости участник прошедшего в среду совещания вице-премьера Дмитрия Козака с нефтекомпаниями.

Представитель Козака Илья Джус подтвердил журналистам факт обсуждения снижения фискальной нагрузки на нефтяную отрасль для стабилизации ситуации на топливном рынке. Он уточнил, что 700 рублей — это отмена ранее запланированного повышения ставок акцизов на бензин и дизтопливо с 1 июля.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов ранее озвучивал решение правительства с 1 июля снизить акциз на бензин 3700 рублей, на дизтопливо — на 2700 рублей за тонну. Он отмечал, что снижение акцизов на бензин составит примерно 2,5 рубля на каждый литр.

В среду Козак провел экстренное совещание с крупнейшими нефтяными компаниями из-за ситуации с ростом цен на бензин и дизтопливо в РФ, рассказали РИА Новости участники встречи и подтвердил Джус. Нефтяники подтвердили готовность держать текущие цены в рознице, и это может стабилизировать оптовый рынок, пояснял Джус.

По данным Росстата, в апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом (год назад за аналогичный период рост составлял 4,9%). Уже в мае среднероссийские розничные цены на бензин в течение двух недель подряд превысили уровни в 41 и 42 рубля за литр.