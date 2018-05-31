Никита Михалков объяснил происхождение своих доходов

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков объяснил происхождения своих доходов, причем его налоговая декларация занимает более 50 страниц.

Согласно декларации о доходах режиссера Никита Михалков за 2017 год, он заработал 529 миллионов рублей. Информация о доходах и имуществе деятелей культуры была опубликована на сайте Минкультуры РФ.

У режиссера также задекларированы 89 земельных участков, шесть жилых домов, шесть квартир, 11 нежилых зданий, вертолет и трактор. Журналисты отметили, что имя Михалкова встречается среди учредителей или совладельцев десятков фирм с разнообразными сферами деятельности.

"Я работаю с 12 лет, то есть более шестидесяти. Мои мастер-классы за рубежом стоят от 20 до 35 тысяч долларов. Я наследник Сурикова и Кончаловского, чьи картины стоят миллионы. Я снялся более чем в 50 фильмах и снял более 15 картин как режиссер. Призы всех самых престижных фестивалей, включая Оскар, стоят на полках моего кабинета", — сказал Михалков, слова которого приводит пресс-служба.

Режиссер отметил, что только три последних фильма студии "ТРИТЭ Никиты Михалкова" собрали в кинотеатрах больше 5 миллиардов рублей. "А фильм "Движение вверх" до сих пор занимает первую строчку в рейтинге, обойдя другие картины, включая все американские блокбастеры за все время существования российского проката", — рассказал Михалков.

Он отметил, что платит все налоги и не переписывает свое имущество на родственников. "Мой финансовый менеджер талантливо и профессионально работает с ценными бумагами, вкладывая деньги в выгодные программы и инвестируя в доходные предприятия, причем в предприятия на территории нашей страны, а не в иностранные футбольные клубы. И все средства мои размещены в банках России, а не закопаны в гаражах, и не спрятаны в офшорах", — добавил Михалков.

Режиссер подчеркнул, что его дети и внуки живут, учатся и работают в России, а не в Лондоне.

"Пора привыкнуть, что можно не красть у государства и при этом быть обеспеченным гражданином своей страны. А еще я вкладываю деньги в свой благотворительный фонд "12", который ведет колоссальную работу: сколько детей вылечено, сколько церквей отреставрировано, сколько стариков еще живы. Вот почему в моей декларации о доходах 56 страниц, а не две", — сказал Михалков.

Режиссер отметил, что декларацию "он падает сам, а не налоговая полиция вытаскивает ее клещами".