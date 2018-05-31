Евросоюз введет ответные пошлины на американские товары

БРЮССЕЛЬ, 31 мая — РИА Новости. Решение США по пошлинам на сталь и алюминий не оставляет ЕС иного выбора, кроме как начать вводить ответные меры, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Он отметил, что в последние месяцы Еврокомиссия постоянно взаимодействует с США для решения проблемы избыточных мощностей в сталелитейном секторе. По словам Юнкера, ЕС не является источником этих сложностей, а, наоборот, в равной степени страдает от них.
"США теперь не оставляют нам иного выбора, кроме как приступить к урегулированию спора в рамках ВТО и введению дополнительных пошлин на ряд импортных товаров из Штатов. Мы будем отстаивать интересы союза в полном соответствии с международным торговым правом", — добавил глава Еврокомиссии.
Глава Европарламента Антонио Таяни подтвердил, что ЕС ответит на пошлины всеми доступными мерами.
В свою очередь, глава Минторга США Уилбур Росс выразил уверенность в том, что введение Вашингтоном повышенных тарифов на сталь и алюминий не скажется на отношениях с ЕС.
"У всех бывают непростые времена, в каждой семье, у каждой страны это бывает с другими, в этом нет ничего странного. Думаю, все это переживут со временем", — заявил он.
Пошлины и ответные меры
При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие сборов до 1 мая. Затем этот срок продлили до начала июня.
В мае Брюссель уведомил ВТО, в отношении каких американских товаров может применить дополнительные сборы.