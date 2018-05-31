В Минэкономразвития ожидают замедления роста зарплат бюджетников

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Минэкономразвития России ожидает некоторого замедления годовых темпов роста заработных плат в бюджетном секторе РФ во второй половине 2018 года, говорится в обзоре "Картина экономики. Май 2018" министерства.

В "майских указах" президента РФ — программе развития социальных гарантий, которую Владимир Путин изложил в 2012 году, сразу после вступления в должность, содержались параметры, на которые экономика РФ должна выйти в течение его президентского срока. В том числе среди них был указ о повышении заработной платы бюджетников до 100% или 200% от средней заработной платы по региону к 2017 году. Это увеличивало нагрузку на региональные бюджеты, из которых финансируются такие расходы, поэтому позже срок исполнения указа был "растянут" до 2018 года.

"Высокие темпы роста заработной платы в начале текущего года связаны, в первую очередь, с повышением оплаты труда бюджетных работников, в том числе в рамках выполнения "майских" указов президента РФ от 7 мая 2012 года… При этом целевые ориентиры по среднегодовому уровню оплаты труда, установленные указами президента РФ, достигнуты уже в начале года. Таким образом, внутригодовая динамика заработных плат в текущем году не будет иметь обычной сезонности, что приведет к снижению их годовых темпов роста во второй половине 2018 года", — говорится в документе.

В то же время высокие темпы роста заработных плат в частном секторе связаны с тенденциями на рынке труда, который функционирует в условиях, близких к дефициту, считают в министерстве.

"Наконец, дополнительным фактором роста заработных плат как в бюджетном, так и в частном секторе является повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), который с 1 января 2018 года был установлен на уровне 9,5 тысячи рублей, или 85% величины прожиточного минимума, а с 1 мая доведен до уровня прожиточного минимума (11,163 тысячи рублей)", — отмечают авторы доклада.