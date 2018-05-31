В Госдуме прокомментировали возможное повышение НДС

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Возможное повышение НДС до 20% с 18% не должно сопровождаться отменой льготной ставки в 10%, считает председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Газета "Ведомости" в понедельник сообщила, что власти РФ обсуждают возможность повышения НДС до 20% с 18%, что позволит дополнительно направить в бюджет около 2 триллионов рублей за шесть лет. При этом может быть отменена и льготная ставка НДС в 10%, которую Минфин предлагал заменить пособием.

"Если мы пойдем на увеличение ставки НДС, при этом мы не сможем пойти на отказ от льготной ставки НДС. Это не более чем мое личное мнение", — сказал депутат журналистам.

При этом, по его мнению, повышение НДС — наиболее эффективное средство для получения гарантированного дохода бюджета. "Если такое решение будет приниматься, мне кажется, что оно наиболее целесообразно. Более того, оно, безусловно, способствовало бы некоторому обелению нашей экономики", — сказал Макаров. Но при этом не должна отменяться льготная ставка НДС в 10%, установленная для социально значимых товаров, подчеркнул он.

При этом сам депутат считает наиболее правильным первоначальное предложение Минфина "22х22", то есть повышение НДС до 22% с одновременным снижением страховых взносов до этого же уровня. "Тем более расчеты показывали, что мы можем избежать потерь бюджета даже при ставке "21х21", — заметил глава бюджетного комитета.