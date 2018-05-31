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Экономика

В Госдуме прокомментировали возможное повышение НДС

15:5531.05.2018
(обновлено: 15:56 31.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров. Архивное фотоПредседатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Возможное повышение НДС до 20% с 18% не должно сопровождаться отменой льготной ставки в 10%, считает председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Госдума РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Депутат предупредил о последствиях повышения НДС
Газета "Ведомости" в понедельник сообщила, что власти РФ обсуждают возможность повышения НДС до 20% с 18%, что позволит дополнительно направить в бюджет около 2 триллионов рублей за шесть лет. При этом может быть отменена и льготная ставка НДС в 10%, которую Минфин предлагал заменить пособием.

"Если мы пойдем на увеличение ставки НДС, при этом мы не сможем пойти на отказ от льготной ставки НДС. Это не более чем мое личное мнение", — сказал депутат журналистам.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Депутат предложил альтернативу повышению НДС
При этом, по его мнению, повышение НДС — наиболее эффективное средство для получения гарантированного дохода бюджета. "Если такое решение будет приниматься, мне кажется, что оно наиболее целесообразно. Более того, оно, безусловно, способствовало бы некоторому обелению нашей экономики", — сказал Макаров. Но при этом не должна отменяться льготная ставка НДС в 10%, установленная для социально значимых товаров, подчеркнул он.

При этом сам депутат считает наиболее правильным первоначальное предложение Минфина "22х22", то есть повышение НДС до 22% с одновременным снижением страховых взносов до этого же уровня. "Тем более расчеты показывали, что мы можем избежать потерь бюджета даже при ставке "21х21", — заметил глава бюджетного комитета.

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Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Тузик Дворовый
«При этом сам депутат считает наиболее правильным первоначальное предложение Минфина "22х22", то есть повышение НДС до 22%» - дальше просто комментировать не хочется, одни не цензурные выражения в голове по этому поводу и все
16:05
31.05.2018
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avg54
ЧЁто маловато будет повышение! Всего 2%. Чтобы решить все проблемы на несколько лет вперед предлагаю повысить НДС до 50%, а так же отменить пенсии работающим пенсионерам. Если работают, значит силы есть и им пенсия не нужна!
Всем остальным пенсионерам прекратить индексацию пенсии. Чем быстрее сократится поголовье этих халявщиков, тем быстрее будет сбалансирован бюджет ПФР!
16:07
31.05.2018
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