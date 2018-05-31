ФНС в I квартале взыскала 69 миллиардов рублей недоплаченных налогов

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России взыскала 57 миллиардов рублей недоплаченных налогов по итогам проверок налогоплательщиков в первом квартале текущего года, и еще 12 миллиардов рублей налогов было доплачено в бюджет по итогам аналитических мероприятий налоговиков, то есть без проведения проверок, рассказал журналистам глава налоговой службы Михаил Мишустин.

"По результатам выездных и камеральных проверок в первом квартале 2018 года взыскано 57 миллиардов рублей. По результатам аналитической работы, то есть, без проведения налоговых проверок, в бюджет дополнительно поступило 12 миллиардов рублей, что в 1,8 раза больше соответствующего периода прошлого года" — сказал глава ФНС.

При этом, по его словам, налоговики снизили количество выездных налоговых проверок в первом квартале текущего года на 26% — до 4,1 тысячи против 5,6 тысячи за тот же период прошлого года.

Мишустин рассказал, что ведомство использует риск-ориентированный подход при планировании проверок налогоплательщиков. Он построен на 12 критериях, которые опубликованы на сайте ФНС – то есть каждый налогоплательщик может сам оценить степень своего риска в плане налоговых проверок.

"Приоритетными для включения в план должны стать налогоплательщики, которые используют агрессивные схемы уклонения от уплаты налогов по результатам анализа данных АСК "НДС-2". Планируя проверку, необходимо четко видеть ее возможные результаты. Если по ряду налогов отсутствуют риски, то приоритет нужно отдавать тематическим налоговым проверкам по НДС и налогу на прибыль. Если речь идет о схемах, то планировать проверку необходимо совместно с правоохранительными органами. При этом работать нужно как с бенефициарами, так и с организаторами "фирм-однодневок", — заявил Мишустин.