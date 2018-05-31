Песков переадресовал в "Газпром" вопрос об аресте активов в Швейцарии

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о том, удалось ли прояснить информацию об аресте активов "Газпрома" в Швейцарии, в саму компанию.

"Ну это нужно в "Газпроме" все-таки вам получать информацию, не в администрации президента", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент Украины Петр Порошенко заявил в среду о начале процесса принудительного взыскания 2,56 миллиарда долларов с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража — в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах. Позже коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко уточнил, о каких активах идет речь — по его словам, взыскание начато с акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в Швейцарии.

В среду же источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что судебные приставы были в офисе Nord Stream AG в Швейцарии, но арест активов или имущества этой компании, а также компании Nord Stream 2 AG не производился. Nord Stream AG является оператором действующего газопровода "Северный поток", Nord Stream 2 AG — оператор проекта строительства "Северного потока-2".

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В марте "Газпром" обжаловал в суде Швеции решения арбитража Стокгольма по спорам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку и транзит газа, а в апреле потребовал в апелляционной инстанции полной отмены решения по транзитному контракту.