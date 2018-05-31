Эксперт предположил, как "Газпром" ответит на арест активов в Европе

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. "Газпром" может заявить о приостановке исполнения решения стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом Украины" на время рассмотрения апелляции, считает ответственный администратор Арбитражного центра при Институте современного арбитража Андрей Горленко.

По его словам, в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года арбитражному решению может быть отказано в приведении в исполнение, даже если его не отменили по месту арбитража.

"Это возможно в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании, ровным счетом как и в остальных государствах, ратифицировавших Нью-Йоркскую конвенцию. "Газпром" может также заявить о приостановлении процедуры принудительного исполнения арбитражного решения в период рассмотрения заявления о его отмене в апелляционном суде округа Свеа Стокгольма", — сказал эксперт РИА Новости.

Он уточнил, что порядок признания и приведения решения в исполнение зависит непосредственно от юрисдикции, в которой будет производиться исполнение.

"Также порядок и сроки обращения взыскания на имущество будут зависеть от самого имущества, например, оно может охраняться юрисдикционным или дипломатическим иммунитетом. Данный процесс может быть достаточно длительным, как показывает пример дела "Зедельмайер против России", в котором немецкий гражданин пытался обратить взыскание на активы России в течение почти десятилетия", — сказал юрист.

Суды и действия

Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил о начале процесса принудительного взыскания с "Газпрома" 2,56 миллиарда долларов — в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. Позже коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко уточнил, о каких активах идет речь: по его словам, взыскание начато с акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в Швейцарии (операторов действующего "Северного потока" и строящегося "Северного потока — 2").

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что судебные приставы побывали в офисе Nord Stream AG в Швейцарии, но арест активов или имущества ни этой компании, ни Nord Stream 2 AG не производился. Представитель Nord Stream 2 AG сказал, что компания 29 мая получила постановление о наложении обеспечительных мер. В "Газпроме" заявили, что не получали официальных уведомлений по этой процедуре.

Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о контрактах на поставку и транзит газа в декабре и феврале. В результате он обязал российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что эти решения создают дисбаланс в пользу Киева, поэтому он обжалует их, а также начнет процедуру расторжения самих контрактов. В марте "Газпром" подал в шведские суды жалобы, а в мае потребовал полной отмены решения по транзитному контракту.