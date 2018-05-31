Биткоин пытается закрепиться на уровне 7,5 тысячи долларов

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Цена биткоина (bitcoin) в четверг пытается закрепиться на уровне 7,5 тысячи долларов, компенсировав потери среды, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.32 мск биткоин дешевел на 0,08%, до 7,507 тысячи долларов. Вечером в среду цена опускалась до 7,3 тысячи долларов. На бирже Binance стоимость криптовалюты росла на 0,2%, до 7,51 тысячи долларов, на Bitfinex — на 0,01%, до 7,501 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты торгуются разнонаправленно. Так, Ethereum дорожает на 0,32%, до 573,39 доллара, Ripple — снижается в цене на 1,26%, до 0,611 доллара, Bitcoin Cash — на 0,6%, до 1005,08 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют сейчас составляет 329,72 миллиарда долларов, биткоин занимает примерно 39% рынка.

"За последние четыре месяца курс биткоина так и не смог стабилизироваться на рынке. Вместо этого мы можем видеть резкие скачки и такие же резкие падения биткоина, которые не имеют ничего общего с довольно-таки плавной динамикой роста этой криптовалюты, которую мы наблюдали до ноября 2017 года", — рассказал РИА Новости PR-директор Tugush Blockchain Finance Тимофей Фортунатов.

За последние четыре месяца биткоин торговался в диапазоне 6-12 тысяч долларов. При этом с начала марта цена биткоина остается ниже 10 тысяч долларов.