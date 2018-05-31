Дмитрий Ананьев ищет покупателей на свои активы в России, пишут СМИ

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев ищет покупателей на свои активы в России — девелоперскую группу, типографию и агрохолдинг, пишет в четверг газета "Ведомости".
Дмитрий Ананьев нанял людей, задача которых — либо продать оставшиеся у него активы, либо контролируемо их обанкротить, рассказал газете сотрудник одной из структур Ананьева и подтвердил его знакомый. Ананьев ищет покупателя на свою девелоперскую компанию — группу ПСН, рассказывали изданию три консультанта, работавших с компанией. Они, а также два девелопера — конкурента группы Ананьева знают, что на продажу выставлена как группа целиком, так и ее отдельные проекты, пишет газета.
Между тем, 28 мая на сайте Единого реестра юридически значимых сведений о юридических лицах было опубликовано сообщение о предстоящем банкротстве АО "Полиграфический комбинат "Экстра-М". С заявлением в суд намерена обратиться гендиректор типографии "Экстра-М" Евгения Муравьева, кредитором указан Промсвязьбанк. В конце прошлого года по аналогичному заявлению руководителя компании была запущена упрощенная процедура банкротства в форме ликвидации издательского холдинга "Экстра-М медиа", в который прежде входила типография. Источник сообщил изданию, что в случае с типографией собственник также намерен провести ликвидацию по упрощенной процедуре.
Сейчас курское подразделение "Белой птицы" выставлено на продажу, сообщил газете знакомый Ананьевых. Общий долг ГК "Белая птица" превышает 30 миллиардов рублей, сообщили источники издания, большую часть этой суммы агрохолдинг должен Промсвязьбанку.