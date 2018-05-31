Дмитрий Ананьев ищет покупателей на свои активы в России, пишут СМИ

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев ищет покупателей на свои активы в России — девелоперскую группу, типографию и агрохолдинг, пишет в четверг газета "Ведомости".

Центробанк объявил о санации Промсвязьбанка, владельцами которого были братья Дмитрий и Алексей Ананьев, 15 декабря прошлого года. Промсвязьбанк 29 марта сообщил, что АСВ стало владельцем более 99,9% акций банка. Братья Ананьевы разделили активы: у Алексея остался системный интегратор "Техносерв", у Дмитрия — банковский бизнес, девелоперская группа ПСН и медиаактивы. Алексей привлек в партнеры ВТБ и продает ему 40% "Техносерва", а Дмитрий покинул страну, отмечает издание.

Дмитрий Ананьев нанял людей, задача которых — либо продать оставшиеся у него активы, либо контролируемо их обанкротить, рассказал газете сотрудник одной из структур Ананьева и подтвердил его знакомый. Ананьев ищет покупателя на свою девелоперскую компанию — группу ПСН, рассказывали изданию три консультанта, работавших с компанией. Они, а также два девелопера — конкурента группы Ананьева знают, что на продажу выставлена как группа целиком, так и ее отдельные проекты, пишет газета.

Между тем, 28 мая на сайте Единого реестра юридически значимых сведений о юридических лицах было опубликовано сообщение о предстоящем банкротстве АО "Полиграфический комбинат "Экстра-М". С заявлением в суд намерена обратиться гендиректор типографии "Экстра-М" Евгения Муравьева, кредитором указан Промсвязьбанк. В конце прошлого года по аналогичному заявлению руководителя компании была запущена упрощенная процедура банкротства в форме ликвидации издательского холдинга "Экстра-М медиа", в который прежде входила типография. Источник сообщил изданию, что в случае с типографией собственник также намерен провести ликвидацию по упрощенной процедуре.

Кроме того, в январе-феврале 2018 года долги в Промсвязьбанке перестал обслуживать агрохолдинг "Белая птица", рассказал газете знакомый Ананьевых. Он утверждает, что по крайней мере до краха Промсвязьбанка агрохолдинг не просто кредитовался в этом банке, но и контролировался братьями Ананьевыми, пишет газета. Основатель "Белой птицы" Игорь Барщук в 2013 году рассказывал в интервью журналу "Агроинвестор", что структуры "Промсвязькапитала" владеют контрольным пакетом агрохолдинга. После раздела бизнеса братьями "Промсвязькапитал" достался Дмитрию Ананьеву, напоминает издание.

Сейчас курское подразделение "Белой птицы" выставлено на продажу, сообщил газете знакомый Ананьевых. Общий долг ГК "Белая птица" превышает 30 миллиардов рублей, сообщили источники издания, большую часть этой суммы агрохолдинг должен Промсвязьбанку.