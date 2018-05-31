Россия и КНДР имеют возможности расширять торговые связи, заявил Лавров

ПХЕНЬЯН, 31 мая — РИА Новости. У России и КНДР есть неплохие возможности расширять торгово-экономические связи в рамках решений Совета Безопасности ООН, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Констатировали, что есть неплохие конкретные возможности расширять наши торгово-экономические связи в рамках тех решений, которые были приняты Советом Безопасности", — сказал российский министр по итогам переговоров с северокорейским коллегой Ли Ён Хо.

Лавров добавил, что в настоящее время готовятся три соглашения о сотрудничестве между университетами двух стран.