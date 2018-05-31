Россия вскоре представит партнерам по МТК "Север-Юг" план работы маршрута

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 мая — РИА Новости. Россия в ближайшее время представит своим партнерам по проекту международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" дорожную карту по обеспечению функционирования маршрута, заявил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху.

"Как сообщил заместитель министра транспорта РФ на встрече с замминистра торговли и промышленности Индии, Россия разрабатывает дорожную карту по обеспечению функционирования этого коридора. В скором времени она будет представлена всем странам-партнерам. На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме я также встречался с министром транспорта (РФ – ред.) и обсуждал с ним вопросы работы транспортного коридора", — сказал Прабху.

Как напомнил министр, одним из ключевых препятствий на пути к развитию двухсторонних коммерческих отношений России и Индии остается "отсутствие жизнеспособного торгового маршрута". Транспортировка грузов по существующим маршрутам, проходящим через Европу и Китай, дорогостояща и отнимает много времени, отметил Прабху.

"В результате этого поставка многих товаров становится невозможной, а других – невыгодной. К примеру, мне известно, что в России есть спрос на индийские фрукты, однако в силу того, что эти продукты относятся к категории скоропортящихся, они не являются основным компонентом торговой корзины наших двух стран", — пояснил собеседник агентства.

По словам главы ведомства, различные исследования доказали, что использование транспортного коридора "Север-Юг" позволит сократить время доставки товаров из России в Индию и наоборот на 30-40%.

"Даже с точки зрения затрат пробный пуск (товаров по данному маршруту – ред.) продемонстрировал снижение расходов примерно на 30%. Двойные преимущества в виде уменьшенной стоимости и более быстрой доставки создают благоприятные условия для торговли", — резюмировал Прабху.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, по итогам 2017 года товарооборот России и Индии составил 9,3 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт — 6,4 миллиарда долларов.

Формирование МТК "Север-Юг" было инициировано Минтрансом РФ для реализации стратегического партнерства РФ со странами Прикаспийского региона. Одновременно этот коридор должен улучшить связи РФ со странами Персидского залива и Южной Азии, а также обеспечить развитие транзитных евроазиатских перевозок по отечественным транспортным коммуникациям. Международное соглашение по МТК РФ, Иран и Индия подписали 12 сентября 2000 года. В мае 2002 года министры транспорта стран-участниц подписали протокол об официальном открытии коридора "Север-Юг". Затем к соглашению присоединились ещё ряд стран, в том числе Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан.