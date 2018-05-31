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Экономика

Самые сливки: в российском пломбире нашли антибиотики и кишечную палочку

08:0031.05.2018
(обновлено: 08:06 31.05.2018)
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CC0 / silviarita / МороженоеМороженое
CC0 / silviarita /

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Один из самых востребованных сезонных продуктов — мороженое. Значительная доля ассортимента приходится на пломбир, к которому предъявляют особые требования. В Роскачестве исследовали более 30 популярных российских марок, и треть оказалась фальсификатом, а в некоторых были и опасные для здоровья находки.

Докторская колбаса
© Depositphotos / rrraum
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В 2017 году объем рынка мороженого в России составил 72,3 миллиарда рублей. Произведено свыше 370 тысяч тонн продукта, причем больше половины россияне съели в летний сезон.

В ходе веерного исследования в Роскачестве закупили 34 ванильных пломбира самых популярных торговых марок — все изготовлены в России. Образцы изучили по 51-му показателю качества и безопасности. Требованиям, как выяснилось, соответствуют лишь три торговые марки — "Русский холод", "Вологодский пломбир" и "Эскимос".

Почти в трети продукции — в 12 образцах — выявлены нарушения различной степени тяжести.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВелосипедист у киоска продажи мороженого на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Велосипедист у киоска продажи мороженого на улице Москвы

Фейковый пломбир

Самое безобидное — подмена молочного жира растительными аналогами. Это типичное нарушение, на которое идут многие производители, чтобы снизить себестоимость.

Эксперты напоминают: в пломбире вообще не может быть растительных жиров, а степень жирности должна составлять не менее 12%. Если хотя бы одно из условий не соблюдено, это не пломбир, а фальсификат.

Фейковыми признали пломбир средней ценовой категории "Белое золото" и недорогую "Бодрую корову" — в обоих образцах обнаружили растительные жиры. А "Ваш пломбир" и "Мороженое от Деда Мороза" оказались недостаточно жирными.

© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкПроизводственная линия по изготовлению пломбира в вафельных стаканчиках на ООО "Винтерпром" в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Производственная линия по изготовлению пломбира в вафельных стаканчиках на ООО "Винтерпром" в Донецке

Антибиотики — это не проблема?

Мороженое. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Роскачество рассказало, как определить самое вкусное мороженое
Как и другие молочные продукты, от лекарственных примесей не застраховано и мороженое. Как правило, обнаруживают следы антибиотиков. Это когда корова ела траву, обработанную теми или иныим препаратами. В конечном продукте их содержание минимально — микрограммы или нанограммы.

Но порой доза увеличена. Так, в мороженом "Волгоградский пломбир" нашли левомицитин, а в пломбире "Липецкое" — антибиотики тетрациклиновой группы. Уровень содержания лекарственных препаратов превышал значения, допустимые техническим регламентом Таможенного союза, констатировали в Роскачестве.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкФармакологические препараты
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Фармакологические препараты

Если такое мороженое употреблять в пищу каждый день, не возникнет ли так называемый накопительный эффект, опасный для здоровья? Эксперты уверяют, что беспокоиться не о чем: в России действуют достаточно жесткие нормы по содержанию антибиотиков в пищевых продуктах — в десять раз жестче, чем, например, в Европе.

"Кроме того, метаболизм человека устроен так, что все выводится и ничего не накапливается. Поэтому даже если вы съели мороженое, в котором в десять или в 50 раз превышено содержание антибиотика, как ни парадоксально, это ничем не грозит", — рассказал РИА Новости Сергей Белков, пищевой химик-технолог.

По его словам, на формирование устойчивости к лекарственным препаратам следы антибиотиков также не влияют — там действуют совсем другие механизмы.

Грузинский шашлык на углях. Архивное фото
© РИА Новости / А. Усанов
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Идеального готового шашлыка в России пока нет, заявили в Роскачестве

В любом случае с точки зрения законодательства превышение показателей — это нарушение, и такого продукта не должно быть на рынке.

Бактерии кишечной палочки

Хорошая новость: в исследованном мороженом эксперты не обнаружили пестициды, тяжелые металлы, радионуклиды, ГМО и токсичные элементы. Еще искали золотистый стафилококк, листерии, патогенные микроорганизмы — и тоже не нашли.

© Fotolia / Dmytro SukharevskyiЛабораторные исследования микробов
© Fotolia / Dmytro Sukharevskyi
Лабораторные исследования микробов

Впрочем, не обошлось без "сюрпризов": в мороженом двух торговых марок — "Артек" и "Волгоградский пломбир" — эксперты выявили бактерии группы кишечной палочки. А это не только явный признак антисанитарии на предприятии, но и прямая угроза здоровью.

"Если в мороженом присутствуют бактерии кишечной палочки, у человека может развиться кишечная инфекция. Кишечная палочка в пищевых продуктах недопустима", — комментирует Сергей Белков.

В Роскачестве в то же время развеяли опасения потребителей, что мороженое производят из несвежего молочного сырья. Практически все образцы были изготовлены из свежего молока.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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alexnmv5
А ведь его в основном кушают дети.
08:59
31.05.2018
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