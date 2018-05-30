Путин заявил об интересе России в равных условиях поставок энергоносителей

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия заинтересована в равных рыночных условиях поставок энергоносителей потребителям, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

"Мы заинтересованы именно в том, чтобы складывались рыночные условия. Единственное, что нас все время беспокоит, и мы всегда дискутируем на этот счет с нашими партнерами в Брюсселе, это то, что рыночные условия подразумевают равные условия для всех. И, насколько мне известно, этому "Южному коридору" в свое время особые были предоставлены льготы, в том числе он выведен из действия Третьего энергетического пакета", — сказал Путин, говоря о запуске Азербайджаном "Южного газового коридора".

Официальное открытие "Южного газового коридора" (ЮГК), по которому азербайджанский газ пойдет в Европу, состоялось во вторник в Баку. Проект ЮГК предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

"Но если это так, то почему такой проект, который, к сожалению, не состоялся, — "Южный поток", почему ему не предоставили такие условия? Чем Болгария хуже, чем другие страны?" — продолжил президент РФ.

Вместе с тем Россия исходит из того, что в ходе переговоров и дискуссий с партнерами в Брюсселе все это постепенно будет выравниваться, отметил он.

"В конечном итоге, все заинтересованы в том, чтобы складывалась благоприятная ситуация на энергетическом рынке Европы в интересах всех — как продавцов, так и покупателей", — заключил Путин.