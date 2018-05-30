Путин заявил об интересе России в равных условиях поставок энергоносителей

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия заинтересована в равных рыночных условиях поставок энергоносителей потребителям, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.
Официальное открытие "Южного газового коридора" (ЮГК), по которому азербайджанский газ пойдет в Европу, состоялось во вторник в Баку. Проект ЮГК предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.
Вместе с тем Россия исходит из того, что в ходе переговоров и дискуссий с партнерами в Брюсселе все это постепенно будет выравниваться, отметил он.
"В конечном итоге, все заинтересованы в том, чтобы складывалась благоприятная ситуация на энергетическом рынке Европы в интересах всех — как продавцов, так и покупателей", — заключил Путин.