Медведев и премьер Болгарии обсудили экономическое сотрудничество

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил на встрече в Москве с коллегой из Болгарии Бойко Борисовым торгово-экономическое сотрудничество двух стран и другие актуальные вопросы.

В начале беседы в Доме приемов российского кабмина на Воздвиженке председатель правительства РФ отметил, что в последнее время контакты между двумя странами "очень существенно активизировались". "У вас будет сегодня большая встреча с президентом нашей страны (Владимиром Путиным), а сейчас мы могли бы обсудить отдельные параметры нашего торгово-экономического сотрудничества и некоторые другие вопросы, которые являются актуальными для наших стран", — отметил Медведев.

Он еще раз сердечно приветствовал болгарского премьера в российской столице. "Погода прекрасная в Москве, так что все это располагает (к диалогу — ред.)", — заметил премьер-министр РФ.

В свою очередь, премьер-министр Болгарии подтвердил, что будет рад "воспользоваться возможностью обсудить и тему наших экономических отношений, туризма, и вопросы, связанные с борьбой с терроризмом, энергетические проекты в тех сферах, в которых мы могли бы помогать друг другу, и все остальные вопросы, которые вы считаете уместными".

"Благодарим вас за прекрасную погоду… Благодарю вашу команду, министров, господина Алекперова (главу "Лукойла", принимающего участие в беседе — ред.) за возможность встретиться с вами", — добавил Борисов.