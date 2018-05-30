"Швабе" запустил в серию новые цифровые микроскопы

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Запущено в серию производство разработанных инженерами "Швабе" цифровых микроскопов МИС-462 и МИС-463, которые отличаются от выпускаемых ранее расширенными характеристиками видимого увеличения — оптического до 9 до 80 крат, и цифрового — до 800 крат, сообщает пресс-служба холдинга.

"Изделия позволяют проводить контроль качества поверхности и монтажа электрорадиоизделий, в том числе электронных модулей, проверку микросварки выводов кристаллов, фотошаблонов печатных плат и других деталей. Кроме того, они могут применяться в научно-исследовательских лабораториях, судебно-медицинской экспертизе, ювелирном и часовом производствах". — говорится в пресс-релизе.

По словам генерального директора предприятия-разработчика микроскопов — "Швабе — Технологическая лаборатория" — Федора Броуна, устройства оснащены высокоэффективной системой фотовидеофиксации, в которой заложены две функции. "Первая "картинка в картинке" передает общий вид с акцентом на рассматриваемый объект. Такой формат позволяет, к примеру, в процессе исследования определить качество изготовленных деталей. Вторая "стоп-кадр" интегрирует фотографии в видео", — сказал Броун.