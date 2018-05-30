РЭЦ откроет павильон "Русский fashion" на японской площадке Rakuten

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) в июле откроет на японской электронной торговой площадке Rakuten павильон "Русский fashion", рассказал в интервью РИА Новости управляющий директор по международному продвижению торговли РЭЦ Михаил Мамонов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
РЭЦ ранее уже открыл точки присутствия на азиатских электронных площадках — это китайские 1688.com, JD.com, Alibaba.com, Tmall.com, японская Rakuten и вьетнамская Lazada.