Биткоин подорожал до 7,5 тысячи долларов

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Биткоин (bitcoin) в среду утром коррекционно растет в цене после снижения с начала мая, когда биткоин потерял почти 20% своей стоимости, свидетельствуют данные торгов.
В мае биткоин снижался, теряя до 15% за неделю, и в целом с начала месяца он подешевел почти на 20%. При этом, как прогнозируют аналитики, стоимость биткоина теперь стабилизируется после "искусственного" скачка цены в конце прошлого года.
По его мнению, теперь биткоин переживает "период возвращения" и стабилизации цен. "Так что вполне можно ожидать постепенного выравнивания цен до показателей прошлой осени, когда биткоин продавался за 8-9 тысяч долларов", — добавляет аналитик.
При этом, как отмечает аналитик Equity Armor Investments Бриан Штутланд (Brian Stutland), чье мнение приводит телеканала CNBC, на рынке на протяжении уже почти месяца наблюдается четкая корреляция между динамикой курса биткоина и "индекса страха" Уолл-стрит или индекса волатильности VIX. Как сообщает Штутланд, теперь рост курса биткоина заранее сигнализирует о росте кредитного риска в банковской сфере и становится новым способом вывести средства с баланса банка в свой собственный цифровой кошелек.