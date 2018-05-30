МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Евросоюзу придется столкнуться с масштабным финансовым кризисом, считает миллиардер Джордж Сорос.

Он предположил, что кризис может разразиться из-за роста курса доллара и оттока капитала с развивающихся рынков. Среди потенциальных причин для потрясений предприниматель назвал срыв сделки по иранской ядерной программе и разрушение трансатлантического союза ЕС и США.

Инвестор также обратил внимание на "территориальную дезинтеграцию" Евросоюза, проявлением которой стал выход Великобритании из сообщества. Другими предпосылками к кризису он назвал миграционный кризис и приход к власти "популистов".

"Все, что могло пойти не так, пошло не так. Формулировка "экзистенциальная опасность" для Европы больше не фигура речи, а суровая реальность", — приводит Bloomberg слова Сороса.

Серьезное испытание на прочность

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума ранее заявил, что миру грозит системный кризис из-за процессов, происходящих в глобальной политике и экономике.

По мнению российского лидера, система международных отношений проходит серьезное испытание на прочность в условиях раскручивающейся спирали санкций, новых форм протекционизма и утраты доверия в мировой экономике. "Такая дискуссия, неформальный диалог особенно важны сегодня, когда система международных политических, экономических, торговых отношений проходит серьезное испытание на прочность. Условия для ведения бизнеса, доля инвестиций, сама повседневная жизнь динамично меняются", — сказал Путин.

Путин убежден, что нарушение правил и отсутствие доверия чреваты системным кризисом, с которым мир еще не сталкивался. Миру нужна экономика доверия, заявил он, призвав США, Европу, Азию и другие регионы вместе двигаться к устойчивому развитию.

"Кризис уже за углом"

По мнению экспертов, стремительный рост доходности казначейских облигаций США взбудоражил инвесторов и подкосил фондовый рынок. Когда доходность поднимается выше трех процентов, игроки начинают учитывать перспективу повышения ставок.

"А это, в свою очередь, подогревает опасения грядущего краха рынка, того, что кризис уже за углом", — заявил инвестор-миллиардер, "король облигаций" Джеффри Гундлах.

Как объясняют эксперты, нынешняя разница между краткосрочной и долгосрочной доходностью означает буквально следующее: инвесторы видят, что вкладывать средства в американский долг с погашением через два года почти так же рискованно, как и кредитовать экономику США на десять лет. Но при нормальном функционировании экономики краткосрочные вложения в госдолг всегда менее рискованны.

Участники рынка внимательно отслеживают эту разницу — так называемую кривую доходности. Чем меньше разрыв в доходности краткосрочных и долгосрочных трежерис, тем выше вероятность краха экономики. Сглаженная кривая доходности — традиционный предвестник рецессии.