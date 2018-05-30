Цены на бензин: кто виноват и что делать

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Росстат во вторник сообщил, что производители в апреле подняли цены на бензин сразу на 13% по сравнению с мартом, и дело не в сезонности, год назад цена росла лишь на 4,9%. Этот рост по сути уже перешел на розничные цены: в мае, по данным Росстата, они "пробили потолок" и в 41, и в 42 рубля за литр. Эксперты поясняют, что нефтекомпаниям сейчас просто выгоднее экспортировать топливо, а антимонопольная служба (ФАС) выдает все новые предупреждения нефтяникам.
17.0%Более десяти тысяч рублей
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Ускорение роста розничных цен на бензин, которые за две недели резко преодолели отметки в 41 и 42 рубля за литр в среднем по РФ, происходит из-за того, что относительно дешевые запасы нефтепродуктов, которые участники розничного рынка сформировали несколько месяцев назад, уже израсходованы, пояснялось в обзоре независимого агентства "Аналитика товарных рынков".
Как говорилось в обзоре, нефтепродукты дорожают на российском рынке из-за резкого роста экспортного паритета (т.е. поставки на экспорт выгоднее, чем на внутренний рынок). Он подскочил из-за комбинации факторов: ряд отступлений от первоначального плана налогового маневра в части роста акцизов на нефтепродукты, рост мировых цен на нефть и нефтепродукты благодаря сделке ОПЕК+, а также недавнее снижение курса рубля из-за геополитики и покупки валюты на бирже Минфином.
Причем около 60% цены литра бензина и дизельного топлива в России составляют прямые налоги: НДПИ, акциз и НДС, пояснил РИА Новости президент "Независимого топливного союза" Павел Баженов.
Баженов отметил, что анонсированное правительством РФ снижение акцизов на тонну бензина и дизельного топлива на 3 и 2 тысячи рублей соответственно — безусловно позитивное, однако появившаяся вслед за этим информация об обсуждении роста НДС на 2% фактически нивелирует это решение.
По его словам, полная отмена акциза, за которую он выступает, могла бы снизить цены на бензин примерно на 5 рублей.
Рецепты для снижения цен
Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша считает, что продажа нефти и нефтепродуктов на экспорт сейчас намного выгоднее продажи бензина внутри страны, поэтому для сдерживания цен на бензин нефтекомпании нужно "вернуть" на внутренний рынок.
"Чтобы вернуть в русло цены, чтобы не было так выгодно экспортировать, нужно сделать экспортный паритет сопоставимым с нашими внутренними ценами. Для этого надо повысить экспортные пошлины, снизить акциз, рубль привязать к нефтяным ценам. Тогда все было бы нормально", — сказал РИА Новости Аркуша.
"Чтобы бензин не дорожал, а дешевел, должны быть повышены экспортные пошлины на нефть и введены акцизы на экспортируемые нефтепродукты, прекращена частично или полностью практика возврата НДС экспортерам (на сырье и продукты первого передела). Только так можно сбалансировать рентабельность продаж на внутреннем и внешнем рынке", — прокомментировал РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов.
В сложившейся ситуации РТС в письме на имя вице-премьера РФ Дмитрия Козака сформулировал ряд предложений по стабилизации цен на бензин. Союз считает, что для снижения оптовых цен и исключения их роста в будущем необходимо принять срочные меры по снижению экспортного паритета, надо увеличить поставки моторного топлива на внутренний рынок и объем продаж на бирже. Также РТС выступает за создание одинаковых условий ведения бизнеса розничным структурам вертикально интегрированных нефтяных компаний и независимым розничным трейдерам.
Что делает ФАС
28 мая служба сообщила, что выдала предупреждение "Роснефти" из-за снижения компанией объемов продаж нефтепродуктов, что в свою очередь могло привести к росту цен на бензин марок Аи-92, Аи-95 и дизтопливо.
Компании надо выполнить предписание уже к 8 июня. Как отметила ФАС, "Роснефти" надлежит обеспечить производство светлых нефтепродуктов и их устойчивую поставку на внутренний рынок в объеме не менее 20% от объема добытой нефти в России. Также, указывает ФАС, компании необходимо обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке путем увеличения производства и снижения их экспорта, предусмотреть недискриминационную реализацию моторных топлив.
Предупреждения регулятора в апреле получали также компании ТАИФ, "ФортеИнвест" бизнесмена Михаила Гуцериева и "Сургутнефтегаз". В феврале ФАС выдавала предупреждение трем компаниям группы "Газпром".