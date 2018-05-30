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Экономика

Цены на бензин: кто виноват и что делать

02:3630.05.2018
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкАвтозаправочная станция. Архивное фотоАвтозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Росстат во вторник сообщил, что производители в апреле подняли цены на бензин сразу на 13% по сравнению с мартом, и дело не в сезонности, год назад цена росла лишь на 4,9%. Этот рост по сути уже перешел на розничные цены: в мае, по данным Росстата, они "пробили потолок" и в 41, и в 42 рубля за литр. Эксперты поясняют, что нефтекомпаниям сейчас просто выгоднее экспортировать топливо, а антимонопольная служба (ФАС) выдает все новые предупреждения нефтяникам.

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Ускорение роста розничных цен на бензин, которые за две недели резко преодолели отметки в 41 и 42 рубля за литр в среднем по РФ, происходит из-за того, что относительно дешевые запасы нефтепродуктов, которые участники розничного рынка сформировали несколько месяцев назад, уже израсходованы, пояснялось в обзоре независимого агентства "Аналитика товарных рынков".

Как говорилось в обзоре, нефтепродукты дорожают на российском рынке из-за резкого роста экспортного паритета (т.е. поставки на экспорт выгоднее, чем на внутренний рынок). Он подскочил из-за комбинации факторов: ряд отступлений от первоначального плана налогового маневра в части роста акцизов на нефтепродукты, рост мировых цен на нефть и нефтепродукты благодаря сделке ОПЕК+, а также недавнее снижение курса рубля из-за геополитики и покупки валюты на бирже Минфином.

Причем около 60% цены литра бензина и дизельного топлива в России составляют прямые налоги: НДПИ, акциз и НДС, пояснил РИА Новости президент "Независимого топливного союза" Павел Баженов.

Табло заправочной колонки на АЗС. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Минэнерго оценило ситуацию с обеспечением топливом внутреннего рынка
Кроме того, он подчеркнул, что оптовые цены растут гораздо быстрее розничных, что свидетельствует о директивном сдерживании цен на АЗС со стороны государства, и если вертикально интегрированные компании могут частично компенсировать это сдерживание цен за счет других источников доходов, то у малых независимых АЗС такой возможности нет.

Баженов отметил, что анонсированное правительством РФ снижение акцизов на тонну бензина и дизельного топлива на 3 и 2 тысячи рублей соответственно — безусловно позитивное, однако появившаяся вслед за этим информация об обсуждении роста НДС на 2% фактически нивелирует это решение.

По его словам, полная отмена акциза, за которую он выступает, могла бы снизить цены на бензин примерно на 5 рублей.

Рецепты для снижения цен

Автозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аналитик объяснил рост цен на бензин в России
В качестве решения в сложившейся ситуации эксперты снова называют увеличение нормативов биржевых продаж нефтепродуктов для нефтекомпаний (сейчас 10% по бензинам и 5% по дизтопливу). Однако аналитики говорят о том, что повышение должно быть выше обсуждаемых 15%, потому что этот уровень и так фактически сложился.

Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша считает, что продажа нефти и нефтепродуктов на экспорт сейчас намного выгоднее продажи бензина внутри страны, поэтому для сдерживания цен на бензин нефтекомпании нужно "вернуть" на внутренний рынок.

"Чтобы вернуть в русло цены, чтобы не было так выгодно экспортировать, нужно сделать экспортный паритет сопоставимым с нашими внутренними ценами. Для этого надо повысить экспортные пошлины, снизить акциз, рубль привязать к нефтяным ценам. Тогда все было бы нормально", — сказал РИА Новости Аркуша.

Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Депутат оценил влияние возможного снижения акцизов на топливо
При этом эксперт признал, что такие меры будет сложно реализовать, поэтому самым вероятным решением проблемы должно стать жесткое административное давление на нефтяные компании для насыщения рынка внутреннего топлива и наращивания объема продаж на бирже.

"Чтобы бензин не дорожал, а дешевел, должны быть повышены экспортные пошлины на нефть и введены акцизы на экспортируемые нефтепродукты, прекращена частично или полностью практика возврата НДС экспортерам (на сырье и продукты первого передела). Только так можно сбалансировать рентабельность продаж на внутреннем и внешнем рынке", — прокомментировал РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Помощник Президента Российской Федерации Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Белоусов оценил влияние роста цен бензина на инфляцию
Он отметил, что когда мировые цены на нефть падают, стоимость топлива в России не снижается, но при этом при росте цен на энергоносители бензин дорожает вслед за ними. "Парадокс? Нет. Дело в том, что правительство целенаправленно делает так, чтобы как нефть, так и нефтепродукты выгоднее было экспортировать, чем продавать на внутреннем рынке. А ведь нефть — наше общее конкурентное преимущество. Внутри страны она должна, как в Америке, стоить дешевле, стимулируя развитие экономики и социальный сектор", — пояснил Титов.

В сложившейся ситуации РТС в письме на имя вице-премьера РФ Дмитрия Козака сформулировал ряд предложений по стабилизации цен на бензин. Союз считает, что для снижения оптовых цен и исключения их роста в будущем необходимо принять срочные меры по снижению экспортного паритета, надо увеличить поставки моторного топлива на внутренний рынок и объем продаж на бирже. Также РТС выступает за создание одинаковых условий ведения бизнеса розничным структурам вертикально интегрированных нефтяных компаний и независимым розничным трейдерам.

Что делает ФАС

Дорожный знак Автозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Госдуме призвали проверить обоснованность роста цен на бензин
В середине апреля, когда, согласно данным Росстата, средняя цена на бензин превысила отметку 40 рублей за литр, глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что текущий рост цен на бензин в РФ носит сезонный характер и в среднем по году не превысит уровень инфляции. По словам руководителя ведомства, в ноябре-декабре цены должны упасть.

28 мая служба сообщила, что выдала предупреждение "Роснефти" из-за снижения компанией объемов продаж нефтепродуктов, что в свою очередь могло привести к росту цен на бензин марок Аи-92, Аи-95 и дизтопливо.

Компании надо выполнить предписание уже к 8 июня. Как отметила ФАС, "Роснефти" надлежит обеспечить производство светлых нефтепродуктов и их устойчивую поставку на внутренний рынок в объеме не менее 20% от объема добытой нефти в России. Также, указывает ФАС, компании необходимо обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке путем увеличения производства и снижения их экспорта, предусмотреть недискриминационную реализацию моторных топлив.

Предупреждения регулятора в апреле получали также компании ТАИФ, "ФортеИнвест" бизнесмена Михаила Гуцериева и "Сургутнефтегаз". В феврале ФАС выдавала предупреждение трем компаниям группы "Газпром".

НЕ БРАТЬ! Рейтинг стран Европы по ценам на бензин
© РИА Новости, Инфографика
Рейтинг стран Европы по ценам на бензин – 2018

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