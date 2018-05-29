Эквадор выступил за сохранение договоренностей ОПЕК+

МЕХИКО, 29 мая – РИА Новости. Эквадор на июньской встрече стран-участниц ОПЕК намерен выступить за сохранение венских договоренностей о сокращении добычи нефти, заявил министр нефти латиноамериканского государства Карлос Перес, которого цитирует агентство Блумберг.
В среду на прошлой неделе агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что страны-экспортеры нефти ОПЕК на заседании в июне могут принять решение об увеличении добычи нефти на фоне возможного снижения поставок этого сырья из Ирана и Венесуэлы.
Кроме того, на прошлой неделе министры энергетики России и Саудовской Аравии заявляли, что не исключают, что на встрече ОПЕК+, которая также состоится в июне, будет принято решение о плавном увеличении добычи нефти, которое может начаться уже в третьем квартале.