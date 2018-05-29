Правительство внесло в Госдуму проект поправок в бюджет на 2018 год

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений в закон о бюджете на 2018 год и период 2019-2020 годов, с увеличением расходы казны в текущем году на 61,9 миллиарда рублей и профицитом бюджета в 0,5% ВВП вместо предполагавшегося ранее дефицита в 1,3% ВВП. Документ размещен в автоматизированной системе законопроектов Госдумы.

Законопроект был рассмотрен на заседании правительства РФ 22 мая. В соответствии с ним, общий объем доходов федерального бюджета на 2018 год увеличивается на 1,815 триллиона рублей — до 17,073 триллиона рублей, или 17,4% ВВП. А общий объем расходов составит, согласно законопроекту, 16,591 триллиона рублей, или 16,9% ВВП.

Номинальная величина профицита бюджета, таким образом, составит 481,8 миллиарда рублей. Действующей же редакцией закона о бюджете утвержден дефицит в объеме 1,271 триллиона рублей.

"Изменения, вносимые законопроектом, обеспечивают сбалансированность федерального бюджета в 2018 году", — говорится в финансово-экономическом обосновании к проекту поправок.

Законопроект при этом не предусматривает изменений показателей бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов.