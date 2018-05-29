"Саратовские авиалинии" отменили все рейсы с 30 мая

САРАТОВ, 29 мая — РИА Новости. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" объявила об отмене всех рейсов с 30 мая, заявила пресс-служба перевозчика.

Это связано с тем, что компания не получила от Росавиации официальных сообщений о ее дальнейшей судьбе.

Минтранс поручил ведомству не допустить сбоев в перевозке пассажиров "Саратовских авиалиний".

Претензии к авиакомпании

В середине февраля в Подмосковье разбился самолет авиакомпании. Ан-148 выполнял рейс из Москвы в Орск и рухнул спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

После этого Росавиация провела внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148. "Саратовские авиалинии" 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата, однако ведомство только продлило срок его действия до 30 мая.

Семнадцатого мая перевозчик объявил о возможном прекращении деятельности с конца месяца, а также о грядущих увольнениях. Однако уже на следующий день компания заявила, что устранила все замечания Росавиации и возобновила продажу билетов по России. В "Саратовских авиалиниях" уточняли, что решение о снятии ограничений с сертификата эксплуатанта Росавиация примет после проверки, которая была намечена на 25-28 мая.