Аксенов поручил перепроверить цены на автоперевозки в Крыму

Такси ожидает пассажиров у выхода из зала прилетов международного аэропорта Симферополь. Архивное фото

Такси ожидает пассажиров у выхода из зала прилетов международного аэропорта Симферополь. Архивное фото

АРМЯНСК (Крым), 29 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил перепроверить стоимость пассажирских перевозок в республике на встрече с трудовым коллективом химзавода "Титановые инвестиции" ("Крымский титан").

До этого жители Армянска пожаловались на высокую стоимость междугородних перевозок.

"Проверить ценовую политику. И не только в Армянске. Проверить обоснованность цен на билеты со станций "Крымавтотранса", — сказал Аксенов.

По его словам, по итогам проверки должна быть предоставлена информация по обоснованности действующих тарифов.

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