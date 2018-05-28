МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. "Газпром" подал в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по спору с Нафтогазом" по транзиту газа".
"Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом. Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров", — поясняется в сообщении компании.
Как отметили в "Газпроме", заключение эксперта стало "новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты города Стокгольма".
В компании подчеркнули, что подмена арбитров неприемлема, так как их решение крайне важно для сторон спора, а вмешательство в этот процесс грубо нарушает арбитражное соглашение.
Решение арбитража
При этом зампред правления российской компании Александр Медведев подчеркнул, что разрыв соглашений с "Нафтогазом" не означает прекращения транзита газа в Евросоюз через Украину. Стороны продолжают переговоры, следующий раунд назначен на апрель.
Также глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания готова вести переговоры с "Нафтогазом" о транзите газа после 2019 года. Однако для этого Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию, отметил он.