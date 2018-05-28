Генсек НАТО признал разногласия союзников по проекту "Северный поток-2"

Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия. Архивное фото

Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что среди стран альянса нет консенсуса по проекту строительства газопровода "Северный поток-2".

"Что касается "Северного потока-2", то известно, что среди членов НАТО есть разные точки зрения по этому проекту, некоторые высказывались резко против, другие придерживались мнения, что это коммерческий проект", — сказал он в Варшаве после участия в сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Трансляцию пресс-конференции вела пресс-служба альянса.

"НАТО — это организация, основанная на консенсусе, и позиции должны высказываться от имени всех. С "Северным потоком-2" это будет сложно, потому что мы не видим консенсуса по нему среди стран-членов", — отметил Столтенберг, добавив, что это скорее вопрос государств-членов и ЕС, чем Североатлантического альянса.

"Но я согласен с мнением, что мы должны поднимать вопросы энергобезопасности Европы", — отметил генсек НАТО.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".