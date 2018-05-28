Онищенко поддержал инициативу Минздрава о повышении акцизов на табак

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко поприветствовал предложение Минздрава об индексации акцизов на алкоголь и сигареты, отметив, что подобная мера поможет увеличить продолжительность жизни в РФ.

Ранее газета "Известия" , ссылаясь на документацию Министерства финансов РФ, сообщила, что Минздрав настаивает на индексации акцизов на крепкий алкоголь и сигареты минимум на 10 и 20% в год до 2020 года. По данным издания, министерство предлагает внести коррективы в Налоговый кодекс, Минфин выступает против таких поправок.

По словам Онищенко, меры по снижению потребления табака содержатся в так называемом антитабачном законе от 2013 года, по снижению потребления алкоголя — в антиалкогольной концепции, которую Владимир Путин утвердил в 2009 году, будучи премьер-министром.

"Минздрав не настаивает (на индексации акцизов), а Минздрав исполняет закон, который принят Государственной думой и подписан президентом. В этом законе есть четкая и ясная мера по уменьшению доступности табака, и одной из главных и самых эффективных мер является… так называемая ценовая доступность… Минздрав с трудом выполняет этот закон, и я поддерживаю эту позицию, потому что законы не обсуждаются, не корректируются, а выполняются", — заявил РИА Новости Онищенко.

Депутат раскритиковал позицию Минфина по предложению Минздрава, подчеркнув, что расходы на лечение благоприобретенных заболеваний из-за потребления табака и алкоголя довольно высоки. "Если Минфин хотя бы озаботился и посчитал то, что теряет наше здравоохранение, занимаясь лечением благоприобретенных заболеваний в результате систематического курения табака…, тогда он не был бы против", — отметил Онищенко.

Парламентарий напомнил, что Путин в своем новом майском указе поставил цели по росту численности населения России, повышению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. "Главным индикативом деятельности всех властных структур в стране, по поручению президента, становится здоровье человека, а не надои, добытые тонны угля, миллионы тонн перевезенных грузов… Здоровье человека выходит на первое место", — подчеркнул Онищенко.