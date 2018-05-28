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Экономика

Левченко: хотим реализовать в Приангарье крупные инвестпроекты за 7-8 лет

10:4028.05.2018
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГубернатор Иркутской области Сергей Левченко перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 19 февраля 2018Губернатор Иркутской области Сергей Левченко перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 19 февраля 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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О проектах, которые представила Иркутская область на Петербургском международном экономическом форуме, объемах ожидаемых инвестиций в экономику региона, перспективах оздоровления Байкала в интервью РИА Новости рассказал губернатор области Сергей Левченко.

— Сергей Георгиевич, какие проекты вы сегодня представляете на форуме? Какие соглашения подписаны?

— На сегодняшний день мы подписали два соглашения: одно — с Международным инвестиционным банком (МИБ) и немецкой компанией Siemens о намерениях по комплексной модернизации и обеспечению инновационным оборудованием в системе здравоохранения.

Второе соглашение подписано со Сбербанком. Оно определяет основы сотрудничества Правительства Иркутской области и Сбербанка в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития Приангарья. Это позволит развивать промышленное производство, агропромышленный комплекс, торговлю, туризм, электроэнергетику, транспорт, жилищное и инфраструктурное строительство на территории Иркутской области с целью увеличения валового регионального продукта.

Вид на жилую застройку на левом берегу реки Ангара в городе Иркутск
© РИА Новости / Александр Кряжев
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S&P повысило рейтинг Иркутской области до максимального для регионов РФ
У нас в регионе отмечается инвестиционный бум. В прошлом году в полтора раза увеличены объемы строительства промышленных объектов и социального жилья. В три раза мы увеличили объем капитального ремонта объектов социальной сферы, которые строятся за счет областного бюджета.

Но раз мы увеличиваем строительство, то возникает проблема поставок строительных материалов, современного оборудования. Мы запускаем BIM-технологии (информационное моделирование здания — прим.ред.). Каждый проект, где применяется методика компьютерного проектирования, дает 15% экономии бюджетных средств.

В Иркутской области — самая крупная лесосека в стране и много инвестиционных проектов, связанных с лесом. Мы рубим 35 миллионов кубометров леса — ни один субъект Федерации столько не делает. Летом запускается проект под названием "Большой Братск" компании "Илим", в него вложено порядка двух миллиардов долларов. Это глубокая переработка леса. Наша цель — максимально глубокая переработка и поставка уже готовой продукции.

Через полтора месяца начнется строительство крупнейшего за Уралом спортивного комплекса для зимних видов спорта. Это будет большая площадка на шесть тысяч зрителей. Помимо этого, будет строиться крупный комплекс для борцов.

На днях закончился срок подачи заявок на строительство онкологического центра стоимостью более 5 миллиардов рублей. Уже сегодня к нам едут со всего Дальнего Востока за получением высокотехнологичной медицинской помощи.

В этом году планируется начать строительство крупного международного терминала в действующем аэропорту Иркутска. Дорожная карта этого проекта уже готова. В будущем нам необходимо вынести аэропорт за пределы областного центра.

Также на территории Иркутской области находится одно из крупнейших месторождений золота — Сухой Лог, свыше трех тысяч тонн запасов. Мы планируем крупные вложения, чтобы весь этот северный регион получил вторую жизнь.

Еще одним крупным проектом станет газоснабжение и газификация региона. В 2017 году мы достигли существенного продвижения в этом вопросе. У нас находится одно из крупнейших месторождений природного газа — Ковыктинское, свыше 3 триллионов кубометров. Этот газ пойдет на Восток, в Китай по магистральному газопроводу "Сила Сибири".

Строительство газопровода Сила Сибири. Архивное фото
© Фото : Газпром
Стоимость газопровода "Сила Сибири" оценили в 1,1 триллиона рублей

Совместно с ПАО "Газпром" принято решение о вводе в эксплуатацию участка газопровода "Ковыкта — Жигалово" в качестве межпоселкового, что позволит обеспечить поставку газа в пос. Жигалово. Это 1-й этап строительства магистрального газопровода "Ковыкта — Саянск — Иркутск", так как стратегическое развитие Иркутской области связано с промышленным потреблением природного газа, в том числе с созданием крупного газохимического комплекса. ПАО "Газпром" в сжатые сроки передал этот объект из категории магистрального газопровода в межпоселковый. В июне мы приступаем к подготовке завершения строительства объекта.

Правительством региона при поддержке промышленных предприятий региона и ПАО "Газпром" начата разработка технико-экономического обоснования создания газохимического комплекса Иркутской области.

К концу года мы ожидаем получить первые результаты работы, и тогда уже можно будет говорить о конкретных перспективах строительства объектов газохимического комплекса Иркутской области.

— Каков срок реализации тех проектов, которые вы назвали?

— Это крупные проекты, поэтому мы рассчитываем на ближайшие семь-восемь лет.

— На сегодняшний день какой общий объем инвестиций? Каких показателей вы ожидаете достичь за те же 7-8 лет?

— Мы ежегодно увеличиваем количество инвестиций в среднем на 10-12%. По темпам роста инвестиций мы одни из первых в стране. Наши планы связаны с большими проектами, думаю, что ежегодно на 30% будем прирастать. Два миллиарда долларов будут вложены в строительство аэропорта, еще два миллиарда — в лесной объект "Большой Братск". По всем проектам мы рассчитываем на вложение в один триллион рублей.

— Какие предложения готовит регион по Майскому указу президента по оздоровлению Байкала?

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПобережье залива Малое море на озере Байкал в Ольхонском районе Иркутской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Побережье залива Малое море на озере Байкал в Ольхонском районе Иркутской области

— Мы выполняем федеральную программу по охране озера Байкал. В первоначальном варианте в нее было заложено более 50 миллиардов рублей. Она, к сожалению, первые четыре года не выполнялась в полную силу. По очистным сооружениям, в которые было вложено порядка восьми миллиардов рублей, мы идем в графике. Начато освоение средств по переработке отходов шламоотвалов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Кроме того, мы начали программу по переходу на экологически чистые энергоисточники. Все, что было запланировано в рамках федеральной программы, начало работать с конца прошлого года.

Корректировка границ водоохранной зоны Байкала не повлияет на экосистему
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Власти Приангарья наметили более 50 проектов для сохранения озера Байкал

Также мы провели первый Международный водный экологический форум. Крупнейшие мировые компании из 24 стран, которые занимаются водоочисткой и водоотведением, были на этом форуме. Все современные нормы по питьевой воде не подходят для Байкала — в озере вода более чистая. Пригласив эти компании, мы сказали, что им придется работать в необычных для них условиях, по нормам байкальской воды. Отобрано шесть компаний из Японии, Израиля, Франции, сейчас мы с ними работаем, но и российские компании составляют им хорошую конкуренцию.

— Одна из актуальных проблем — это рекультивация отходов целлюлозно-бумажного комбината. В прошлом году Росгеология и правительство региона подписали контракт на шесть миллиардов рублей.

— Эти шесть миллиардов рублей включены в федеральную программу по сохранению озера Байкал. Четыре года средства находились в подвешенном состоянии. Правительством было принято решение, что подрядной организацией по ликвидации отходов БЦБК выступит Росгеология. Они неплохо поработали в зимний период, но технология выполнения работ требует тщательного мониторинга. Необходимо пробурить скважины на берегу Байкала, чтобы понимать, как наши работы по утилизации влияют на само озеро.

— В летние месяцы турпоток в регион возрастает. Какие у вас есть программы, направленные на то, чтобы туризм был круглогодичным?

— У нас хороший рекреационный комплекс в Байкальске для зимних видов спорта, гора Соболиная для зимнего катания. Но Байкал привлекает людей во все времена года — я не могу сказать, в какой из сезонов он лучше. Байкал прекрасен в любое время.

— Фармацевтический кластер будете продолжать развивать?

— Мы скоро заложим первый камень в строительство завода по производству активных субстанций компании Фармасинтез в Усолье-Сибирском, в результате которого будет создано 2 тысячи высокопроизводительных рабочих мест. Данная компания является одним из ключевых участников фармацевтического кластера региона с 2016 года.

В настоящее время Правительством Иркутской области совместно с предприятием прорабатывается вопрос о создании на его базе промышленного фармацевтического кластера в Иркутской области, что позволит привлечь федеральное финансирование на возмещение части затрат, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

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