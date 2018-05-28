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Экономика

Биткоин торгуется в районе 7,2 тысячи долларов

Сюжет:
Динамика курса валют. Май 2018 (35)
10:0128.05.2018
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБиткоин. Архивное офтоБиткоин. Архивное офто
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Биткоин (bitcoin) в понедельник утром дешевеет, торгуясь на уровне около 7,2 тысячи долларов, при этом аналитики прогнозируют рост его стоимости, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Криптовалюта биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 9.25 мск биткоин дешевел на 1,56%, до 7,2 тысячи долларов. На бирже Bitfinex стоимость криптовалюты опускалась на 1,24%, до 7,2 тысячи долларов, на Binance — на 1,1%, до 7,2 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также снижаются в стоимости: Ethereum дешевеет на 8,68%, до 534 доллара, Ripple — на 3,43%, до 0,584 доллара, Bitcoin Cash — на 5,56%, до 935,63 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют сейчас составляет 311,583 миллиарда долларов, биткоин занимает примерно 39% рынка.

Как сообщил телеканалу CNBC экономист венчурного фонда, специализирующегося на проектах на технологии блокчейн, Спенсер Богарт (Spencer Bogart), на биткоин по-прежнему выставляют позиции "покупать", несмотря на его продолжающееся падение. По мнению аналитика, этому способствует увеличение количества прецедентов использования этой криптовалюты.

Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Каждый крупный банк пытается сделать что-то в этой сфере, — или предлагают криптовалюту для покупки своим клиентам, или работают на платформе по хранению информации (созданной с помощью технологии блокчейн — ред.), или открывают целый отдел торговых операций с биткоинами", — приводит CNBC мнение Богарта.

"Прошлая неделя ознаменовалась падением биткоина с 8,5 до 7,4 тысячи долларов… но существует мнение, что котировка 7 тысяч может стать надежной опорой. Оттолкнувшись от 7 тысяч биткоин потенциально способен вернутся в диапазон 8,6 тысячи и выше", — рассказал РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.

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