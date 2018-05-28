В Минздраве предложили ежегодно поднимать акцизы на алкоголь и табак

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Минздрав предложил ежегодно индексировать акцизы на крепкий алкоголь и сигареты, сообщают "Известия".

В ведомстве считают необходимым изменить налогообложение подобной продукции. Согласно планам Минздрава, в 2018-2020 годах необходимо каждые 12 месяцев увеличивать акцизы не менее чем на 10% для крепкого спиртного и не менее чем на 20% для табачной продукции.

Как отмечает издание, Минфин выступил против предложений Минздрава, после чего оба ведомства составили таблицу разногласий. Предполагается, что спорные моменты будут решены до конца 2018 года.

"Известия" пишут, что Минфин наметил вступление в силу новых поправок в 2019 году.

Ранее Минфин предложил сохранить ставки акцизов на алкоголь и табак в 2018-2019 годах на прежнем уровне, а в 2020 году проиндексировать их на 4% — в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции.