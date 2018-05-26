Россия предоставила Турции скидку на газ, заявил Эрдоган

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Москва и Анкара достигли соглашения по скидке на поставленный в 2015 и 2016 годах газ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам главы государства, представленная российский стороной скидка составила чуть более десяти процентов.

"Разница в оплате за эти два года, а именно миллиард долларов, будет возвращена Турции", — сказал Эрдоган, слова которого приводит агентство Anadolu.

В 2016 году "Газпром" отменил скидку турецким компаниям на предоставляемый газ по "Голубому потоку" и Западной ветке. Российская сторона отказалась удовлетворить запрос о возобновлении скидки, после чего Анкара обратилась в Международный арбитраж.

"Голубой поток" — газопровод между Россией и Турцией, проложенный по дну Черного моря. Его общая протяженность составляет более тысячи километров, трубопровод был введен в эксплуатацию в 2002 году.

В конце апреля была завершена укладка первой нитки газопровода "Турецкий поток". Начало строительства второй линии намечено на третий квартал 2018 года.