Проект "Белкомур" получит кредит от ЕАБР

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Соглашение о выделении кредита в размере 278 миллиардов рублей для реализации проекта "Белкомур" подписано в рамках деловой программы ПМЭФ, сообщает пресс-служба правительства и губернатора Архангельской области.
В церемонии подписания документа приняли участие председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов, генеральный директор межрегиональной компании "Белкомур" Владимир Щелоков, а также руководители двух вовлеченных в проект регионов — губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Республики Коми Сергей Гапликов.
"Белкомур" — это комплексный проект промышленного и инфраструктурного развития Севера и Урала России, основой которого является строительство железнодорожной магистрали Соликамск-Сыктывкар-Архангельск протяженностью 1 161 км; ее пропускная способность составит до 35 миллионов тонн грузов в год, пояснили в пресс-службе.
"ЕАБР как институт развития заинтересован в реализации проекта "Белкомур". И я рад, что руководители регионов поверили в наш банк. Это сотрудничество будет организовано на принципах государственно-частного партнёрства. Добавлю, что самое активное участие в подготовке этого соглашения принимало Министерство транспорта РФ", — цитирует пресс-служба правительства Архангельской области председателя правления ЕАБР Андрея Бельянинова.
По словам губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заключение такого соглашения — событие исторического масштаба для региона.
Прорывом назвал подписанное соглашение и генеральный директор компании "Белкомур" Владимир Щелоков.
"Мы сделали гигантский шаг к реализации проекта. Длительное время мы слышали из разных источников сомнения относительно перспектив строительства "Белкомура". Мы работаем с федеральным правительством, работаем с инвесторами. И сегодня мы видим, что в проект поверили банки. Это существенное продвижение. Теперь у нас есть понимание того, каким образом мы будем привлекать денежные средства", — прокомментировал соглашение Щелоков.