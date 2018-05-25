Проект "Белкомур" получит кредит от ЕАБР

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Соглашение о выделении кредита в размере 278 миллиардов рублей для реализации проекта "Белкомур" подписано в рамках деловой программы ПМЭФ, сообщает пресс-служба правительства и губернатора Архангельской области.

В церемонии подписания документа приняли участие председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов, генеральный директор межрегиональной компании "Белкомур" Владимир Щелоков, а также руководители двух вовлеченных в проект регионов — губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Республики Коми Сергей Гапликов.

"Белкомур" — это комплексный проект промышленного и инфраструктурного развития Севера и Урала России, основой которого является строительство железнодорожной магистрали Соликамск-Сыктывкар-Архангельск протяженностью 1 161 км; ее пропускная способность составит до 35 миллионов тонн грузов в год, пояснили в пресс-службе.

"ЕАБР как институт развития заинтересован в реализации проекта "Белкомур". И я рад, что руководители регионов поверили в наш банк. Это сотрудничество будет организовано на принципах государственно-частного партнёрства. Добавлю, что самое активное участие в подготовке этого соглашения принимало Министерство транспорта РФ", — цитирует пресс-служба правительства Архангельской области председателя правления ЕАБР Андрея Бельянинова.

По словам губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заключение такого соглашения — событие исторического масштаба для региона.

"Сегодня много говорят о создании новых транспортных коридоров. "Белкомур" — это, пожалуй, крупнейший межрегиональный проект, который находится в стадии подтверждения всех своих параметров. Но проекты не работают без надлежащего финансирования. Евразийский банк развития предложил свои услуги в качестве оператора, который сформирует услугу по предоставлению синдицированного кредита. Это очень важное событие для нас", — убежден Орлов.

Прорывом назвал подписанное соглашение и генеральный директор компании "Белкомур" Владимир Щелоков.

"Мы сделали гигантский шаг к реализации проекта. Длительное время мы слышали из разных источников сомнения относительно перспектив строительства "Белкомура". Мы работаем с федеральным правительством, работаем с инвесторами. И сегодня мы видим, что в проект поверили банки. Это существенное продвижение. Теперь у нас есть понимание того, каким образом мы будем привлекать денежные средства", — прокомментировал соглашение Щелоков.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте



