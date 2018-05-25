Россельхознадзор зафиксировал нарушения по томатам из Турции

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Россельхознадзор фиксирует нарушения фитосанитарных норм турецкими поставщиками томатов после снятия ограничения по предприятиям и планирует провести переговоры с властями Турции, сообщает ведомство.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года. Затем Россия разрешила поставки ряду предприятий, а с 1 мая сняла ограничение количества компаний-экспортеров, оставив при этом общую квоту на поставки в размере 50 тысяч тонн томатов в год.

"На сегодняшний день томаты экспортируют в Россию 43 турецких предприятия, из них 29 начали поставки после 1 мая. В мае общий объем ввезенных из Турции в Россию томатов составил 6,4 тысячи тонн. При этом в продукции 11 компаний, из числа тех, которые не были ранее проинспектированы Россельхознадзором, выявлены нарушения норм и требований законодательства ЕАЭС и России", — говорится в сообщении.

Ведомство также рассматривает возможность разрешить поставки турецких томатов только через пункты пропуска в Брянской и Смоленской областях, так как в морском порту Геленджика недостаточно условий для осуществления эффективного контроля за ввозом такой продукции и поставки через него уже практически прекратились.

"Россельхознадзор считает необходимым провести переговоры с Министерством продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции, в ходе которых турецкая сторона сможет сообщить, каким образом намерена стабилизировать ситуацию и обеспечить фитосанитарную безопасность поставляемой в Россию продукции. По результатам таких переговоров будет принято решение об увеличении или сокращении объема ввоза турецких томатов в Россию", — говорится в сообщении ведомства.